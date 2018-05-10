В центре Запорожья в ДТП попали 10 машин и автобус: появились фото и видео

В центре Запорожья на проспекте Соборном 10 мая произошла масштабная авария, в которой пострадали около 10 автомобилей и маршрутный автобус. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, инцидент произошел в районе остановки "Сталеваров", передает 061.

По словам главы независимого профсоюза сотрудников скорой помощи Запорожья Анатолия Сидоренко, после ДТП были госпитализированы три человека.

"Два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один – в тяжелом состоянии. На месте происшествия работали две бригады скорой помощи", – сообщил он.

Между тем, по словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель Lexus, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был задержан полицейскими. Сотрудники ГСЧС смысли топливо с дороги, чтобы не допустить взрыв, а на месте столкновения собралось немало людей.











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