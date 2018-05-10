В центре Запорожья в ДТП попали 10 машин и автобус: появились фото и видео

Сегодня, 16:56

По словам очевидцев, аварию спровоцировал пьяный водитель Lexus

Фото: 061.ua
Фото: 061.ua

В центре Запорожья на проспекте Соборном 10 мая произошла масштабная авария, в которой пострадали около 10 автомобилей и маршрутный автобус. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, инцидент произошел в районе остановки "Сталеваров", передает 061.

По словам главы независимого профсоюза сотрудников скорой помощи Запорожья Анатолия Сидоренко, после ДТП были госпитализированы три человека. 

"Два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один – в тяжелом состоянии. На месте происшествия работали две бригады скорой помощи", – сообщил он.

Между тем, по словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель Lexus, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был задержан полицейскими. Сотрудники ГСЧС смысли топливо с дороги, чтобы не допустить взрыв, а на месте столкновения собралось немало людей.

Ранее мы сообщали о печальной статистике с жертвами ДТП в Украине – за первый квартал этого года погибли более 500 человек и почти 5,5 тыс. были травмированы. При том, что по стране эти цифры уменьшились в сравнении с прошлым годом, в девяти регионах отмечен рост ДТП с тяжкими последствиями.

Таже мы писали об ужасной аварии, которая произошла ранним утром 17 апреля в Кривом Роге. Водитель легковушки выехал на мигающий желтый сигнал светофора, протаранил на проезжающий бусик, который отбросило под колеса автобуса. Погибли 11 человек.
авария, ДТП, Запорожье

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