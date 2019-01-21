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В Энергодаре из припаркованной машины украли 200 тысяч гривен

Сегодня, 19:21

Злоумышленник разбил окно и вытащил сумку с деньгами и документами

В машине разбили окно и вытащили сумку с деньгами и документами
В машине разбили окно и вытащили сумку с деньгами и документами. Фото: МедиаЦентр Энергодар
В Энергодаре из припаркованной машины украли 200 тысяч гривен //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5fa/881/5c45fa8811ad9.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5fa/881/5c45fa8811ad9.jpg Запорожье Злоумышленник разбил окно и вытащил сумку с деньгами и документами

В Запорожской области из припаркованного автомобиля в городе Энергодар украли сумку с документами и деньгами. По словам владельца машины, в сумке лежали около 200 тысяч гривен.

Пострадавший обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, около 13:00 он припарковал свой автомобиль Nissan X-trail возле здания бывшей детской поликлиники и буквально на несколько минут вышел из машины по делам, сообщает "МедиаЦентр Энергодар".

В этот момент к машине подбежал неизвестный, разбил окно и вытащил сумку, в которой лежало около 200 тысяч гривен и документы. Позже полицейские нашли сумку и документы на обочине дороги вблизи села Днепровка.

Денег внутри не было. Точная сумма украденного пока неизвестна. Полицейские проводят расследование.

Ранее мы сообщали о том, как в столице прохожие задержали вора, который украл у женщины кошелек средь бела дня. Инцидент произошел под Индустриальным мостом. Мужчина расстегнул рюкзак, который находился у нее за спиной, и вытащил оттуда кошелек. Женщина успела снять на телефон лицо вора, после чего тот бросился убегать.

Кроме того, киевляне жалуются, что количество краж растет: карманники вытаскивают кошельки и мобильные телефоны на улицах, кинотеатрах, магазинах, подземных переходах, в транспорте и даже не гнушаются воровать в медучреждениях.

кража, запорожская область, энергодар, автовор

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