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В Кирилловке снова заметили огромных медуз: видео

13 сентября, 02:10

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В море практически невозможно купаться

В курортном поселке Кирилловка на берегу Азовского моря, где отдыхающие не раз жаловались на обилие медуз, снова заметили нашествие морских обитателей.

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Новое видео с морского побережья опубликовали в Сети. На ролике видно, что море практически усыпано медузами и купаться в такой воде просто невозможно.

Кроме того, как сообщают очевидцы, море источает неприятный запах.

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Ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег, – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

Видео: Telegram-канал Запорожье новости
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Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

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видео Азовское море медузы курорт медуза Запорожская область кирилловка
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