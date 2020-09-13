В Кирилловке снова заметили огромных медуз: видео

В курортном поселке Кирилловка на берегу Азовского моря, где отдыхающие не раз жаловались на обилие медуз, снова заметили нашествие морских обитателей.
Новое видео с морского побережья опубликовали в Сети. На ролике видно, что море практически усыпано медузами и купаться в такой воде просто невозможно.
Кроме того, как сообщают очевидцы, море источает неприятный запах.
Ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег, – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.
Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.
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