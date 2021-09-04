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В Кирилловке у местного жителя нашли наркотики (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
4 сентября, 16:24
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Полицейские направили изъятое вещество на исследование
У 19-летнего парня обнаружили зип-пакет с кристаллическим веществом белого цвета / Фото: коллаж "Сегодня"
У 19-летнего парня обнаружили зип-пакет с кристаллическим веществом белого цвета / Фото: коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке задержали местного жителя с психотропным веществом, вероятно с амфетамином.

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Об этом сообщает Якимовское отделения полиции ГУНП в Запорожской области.

"1 сентября в ходе патрулирования на улице Зеленой в пгт Кирилловка полицейские во время общения при поверхностном осмотре у 19-летнего парня обнаружили зип-пакет с кристаллическим веществом белого цвета (по предварительным данным – амфетамин)", – говорится в сообщении.

Полицейские направили изъятое вещество на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр ГУНП в Запорожской области.

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По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного производства предусмотренного ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

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Фото: facebook.com/PoliceMelitopol
Фото: facebook.com/PoliceMelitopol

Сколько наркотиков изъяли с начала года

По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.

В каких областях нашли больше всего наркотиков:

  • Днепропетровская;
  • Харьковская;
  • Донецк.

Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.

Кроме того, в Кировоградской области разоблачили нарушителей, распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.

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