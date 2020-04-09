В Мелитополь можно попасть только по спецразрешению: подробности

На въездах и выездах из города установили пять пропускных пунктов

Из-за распространения коронавирусной инфекции въезд и выезд из Мелитополя Запорожской области ограничили – теперь в город можно попасть только по спецразрешению. Такое решение приняла областная комиссия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, сообщает "РИА Мелитополь".

На въездах и выездах в город установили пять контрольно-пропускных пунктов:

на ул. Интеркультурная (восточный въезд/выезд)

на 417-м километре автодороги Харьков – Симферополь – Ялта, М-18;

на 442-м километре автодороги Одесса – Мелитополь – Новоазовск, М-14;

на ул. Ломоносова (северный въезд/выезд)

на 1-м километре автодороги Мелитополь – Обильное – Веселое.

Что касается других въездов, то их уже перекрыли блоками прямо на проезжей части. Там установили и соответствующие информационные знаки. Для того, чтобы попасть в Мелитополь, необходимо разрешение. Но даже с ним въезд разрешен не всем.

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Итак, через КПП пропустят:

грузовые автомобили, перевозящие продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию, строительные материалы и т.д.;

транзитные транспортные средства (без права остановки и стоянки);

транспортные средства предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Мелитополя;

транспортные средства физических лиц, места жительства которых зарегистрированы на территории карантинной зоны, куда они возвращаются;

транспортные средства физических лиц, работающих на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов в карантинной зоне, но проживающих за ее пределами.

Смогут ли попасть в город люди на частных автомобилях, которые приезжают в город за продуктами и в больницу, пока что неизвестно.

Ранее зараженная коронавирусом депутат городского совета Мелитополя Ирина Славова рассказала о своих симптомах и течении болезни.

Напомним, в Минздраве выступили за ужесточение карантина в Украине, чтобы как можно легче пережить пик коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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