В Мелитополе от коронавируса умер бизнесмен

Мужчина находился в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, ему было 60 лет

В Запорожской области умер бизнесмен из Мелитополя, который был инфицирован коронавирусом.

Как сообщили в мэрии города, умершему было 60 лет и ранее он был госпитализирован в инфекционную больницу с лабораторно подтвержденным COVID-19.

"Больной находился в реанимационном отделении, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких под присмотром медиков", – говорится в сообщении.

В свою очередь народный депутат Сергей Миньков в своем Facebook выразил соболезнования в связи со смертью бизнесмена и напомнил о его помощи городу.

"С глубоким прискорбием хочу сообщить, что сегодня ушел из жизни Сергей Анатольевич Пилипенко – настоящий патриот Мелитополя, гражданин, замечательный человек, успешный предприниматель, мой друг", - написал депутат.

По словам Минько, покойный "был одним из лучших представителей социально ответственного бизнеса".

"На протяжении многих лет активно участвовал в работе бизнес-клуба "Партнерство и развитие", много сделал для города и его жителей. Многим помогал – не ради пиара, искренне, по-человечески, от души", – заявил он.

Нардеп заверил, что бизнесмен был сильным, целеустремленным, жизнерадостным человеком, но "оказался бессилен перед опасным вирусом".

"Это тяжелая утрата для всех – семьи, друзей, для Мелитополя. Мои искренние соболезнования родным и близким Сергея Анатольевича. Скорбим вместе с вами. Светлая память тебе, мой дорогой друг!" – заявил Минько.

Ранее зараженная коронавирусом депутат городского совета Мелитополя Ирина Славова рассказала о своих симптомах и течении болезни.

Напомним, в Минздраве выступили за ужесточение карантина в Украине, чтобы как можно легче пережить пик коронавируса.

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