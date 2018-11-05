В Мелитополе таксист получит 100 тысяч гривен компенсации от дебошира

За нападение с ножом на таксиста мужчина получил 7,5 лет тюрьмы

В Мелитополе суд вынес приговор в деле о покушении на убийство таксиста, который помогал женщине с детьми уехать из квартиры отца-дебошира и получил ножевой удар от разъяренного скандалиста – водителю будет выплачено 100 тысяч гривен за моральный ущерб.

Как сообщается в Государственном реестре судебных решений, инцидент произошел в июле прошлого года. Тогда во время скандала молодой пары муж избил супругу на глазах у троих детей и к ней на помощь отправилась ее мать, которая отчитала зятя и решила забрать свою дочь и внуков.

Женщина приехала к дому на такси и попросила водителя помочь ей подняться и донести вещи, утверждая, что она очень боится зятя. Когда таксист поднялся за вещами, он увидел, как молодой человек нецензурно ругает женщин и сделал ему замечание.

Позже, когда водитель усадил в машину мать с дочкой и спускался к своему автомобилю с чемоданом, на него с ножом напал разъяренный муж. Водитель, истекая кровью, добрался до машины и вызвал "скорую".

Нападавшего задержали. Оказалось, что ранее он неоднократно был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений. При этом в зале суда подсудимый свою вину признал лишь частично и рассказал, что таксист начал бить его первым, а потому, обороняясь, он схватил нож якобы для самозащиты.

Скриншот: Первый запорожский

Однако результаты экспертизы не подтвердили его слов, поскольку никаких телесных повреждений у дебошира после столкновения не обнаружили, не считая кроме ссадины на подбородке. При этом таксист получил тяжелое ранение и был доставлен в реанимацию, где врачам удалось спасти его жизнь.

Изучив все обстоятельства дела, суд приговорил мелитопольца к семи с половиной годам лишения свободы и обязал выплатить пострадавшему таксисту 100 тысяч гривен морального ущерба.

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