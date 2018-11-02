В Мелитополе пенсионер ударил ножом молодого соседа

Сегодня, 18:05

Инцидент произошел во время ссоры в общежитии

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

В Мелитополе задержали 76-летнего пенсионера, который во время ссоры ударил ножом молодого соседа. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.

Как стало известно, инцидент произошел 1 ноября, около 22:00, в общежитии по улице Дружбы, когда двое соседей по неизвестной причине вступили в словесную перепалку, во время которой пенсионер достал нож и ударил им в живот своего оппонента.

Пострадавшего 1973 года рождения госпитализировали, а злоумышленника задержали, изъяв у него орудие преступления.

Открыто уголовное производство по статье " умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения", задержанному грозит до восьми лет лишения свободы. Ведется досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что возле супермаркета на Соломенке в Киеве ограбили журналиста. В глаза брызнули из газового баллончика и отобрали сумку с деньгами.

А перед этим на Дарнице в Киеве мужчину ударили кастетом, брызнули баллончиком и отобрали сумку. Пострадавший быстро вызвал полицию и преступника задержали неподалеку от места преступления. Бандитом оказался 33-летний киевлянин.
нападение, пенсионер, Мелитополь, запорожская область

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"Сегодня"

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