В Мелитополе водитель выбросил пассажира из маршрутки: видео инцидента

Фото: кадр из видео

В Мелитополе, где недавно водитель выгнал из маршрутки женщину с ребенком, произошел новый инцидент. На этот раз водитель другого маршрутного такси на руках вынес пассажира и оставил на лавочке в бессознательном состоянии, сообщает РИА.

По словам очевидцев, мужчина явно не мог передвигаться самостоятельно. Водитель положил его на лавочку остановки общественного транспорта на ул. Героев Украины. Затем сел в маршрутку и уехал.

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Происходило это на глазах у горожан, которые стояли на остановке. ЧП произошло в 10.54 1 января, а сегодня в сети появилось видео инцидента с камер наблюдения ближайшего магазина.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что пьяный мужчина сам прилег на остановке и уснул, рискуя замерзнуть.

Впрочем, как рассказали свидетели, мужчина пролежал на лавочке не долго, скорую помощь вызвали неравнодушные прохожие.

В свою очередь начальник транспортного отдела горсовета Галина Кучеркова заявила, что провести расследование по данному случаю будет весьма сложно. "Вычислить водителя сложно, так как на видео не виден ни номер маршрута, ни номерной знак автобуса. Через эту остановку проезжает 13 маршрутов и более 100 автобусов. Вычислить, кто из водителей совершил этот проступок будет проблематично", – прокомментировала Кучеркова, заявив, что проведет выяснение обстоятельств ЧП.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Харькове водителю троллейбуса сообщили о подозрении в нанесении телесных повреждений двоим пассажирам.

Также ранее сообщалось, что в Кропивницком женщине дверями маршрутки оторвало мизинец. Но вместо того, чтобы оказать первую помощь, водитель окровавленную пассажирку только обругал.

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