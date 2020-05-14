В Мелитополе вторые сутки бушует ураганный ветер: поваленные деревья крушат автомобили

Непогода лишь чудом не стала причиной травмирования местных жителей

В Запорожской области жители Мелитополя вторые сутки страдают от сильного ветра, о котором предупреждали синоптики.

Как сообщает местное издание "РИА Мелитополь", шквальный ветер доставил немало проблем горожанам.

"В районе дачных кооперативов дерево упало на припаркованную легковушку, серьезно повредив автомобиль", - говорится в сообщении.

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А накануне от порывов ветра несколько крупных веток упали в разных районах города: на улице Героев Украины ветка акации рухнула прямо перед пешеходом. К счастью, он отделался только испугом. Также падение крупной ветки отметили напротив библиотеки имени Лермонтова.

Всего же напора сильного ветра не выдержали несколько деревьев, однако коммунальщики оперативно убрали поваленные ветки, освободив проезды и улицы.

Напомним, 12 мая по Украине пронесся ураган. В частности немало беды непогода натворила в Черниговской области – тут ветер валил деревья, а целые населенные пункты остались без света.

Кроме того, недавно в Киеве за сутки выпала месячная норма осадков – дожди в столице побили почти 130-летний рекорд.

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