Грозы и ураганный ветер: на Украину снова обрушится непогода (карта)

В Украине сегодня, 14 мая, снова будет дождливо и ветрено. Несмотря на это, в стране будет довольно тепло, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"14 мая ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, кратковременные дожди, местами с грозами", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют южный с переходом на западный, со скоростью 7-12 м/с. А вот в Карпатах, южных и центральных областях местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 19-24 градусов тепла. А вот на севере и западе страны, кроме Закарпатья и Прикарпатье, будет прохладнее – тут ожидаются 11-16 градусов тепла.

Напомним, 12 мая по Украине пронесся ураган. В частности немало беды непогода натворила в Черниговской области – тут ветер валил деревья, а целые населенные пункты остались без света.

Кроме того, недавно в Киеве за сутки выпала месячная норма осадков – дожди в столице побили почти 130-летний рекорд.

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