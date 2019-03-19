В селе Запорожской области случайно нашли огромное количество боеприпасов с прошлой войны
Боеприпасы были обезврежены специалистами-пиротехниками
В Запорожской области жители села Великая Белозерка случайно обнаружили в овраге более тысячи боеприпасов времен Второй мировой войны.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, 18 марта спасатели прибыли в этот населенный пункт, чтобы обезвредить более тысячи снарядов.
В частности, взрывотехники изъяли и уничтожили 26 артиллерийских снарядов, тысячу патронов и других взрывоопасных предметов. В настоящее время работы по обезвреживанию боеприпасов продолжаются.
Напомним, ранее в Запорожской области жители села Верхний Токмак во время работ на огородах обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны. Тогда спасатели изъяли шесть минометных мин калибра 82 мм, четыре артиллерийских снаряда калибра 76 мм и 45 мм, а также гранату Ф-1.
Также мы сообщали об обнаружении схрона с крупным арсеналом оружия в Бахмуте. В одном из гаражей жилого сектора города копы и сотрудники военной контрразведки СБУ нашли более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольному гранатомету, противотанковые мины и более 20 тысяч патронов.
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