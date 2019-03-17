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В Запорожье тайник с оружием обнаружили прямо в кафе: опубликованы фото

Сегодня, 04:55

Среди боеприпасов, которые хранились в кафе, оказалась противотанковая мина

В Запорожье тайник с оружием обнаружили прямо в кафе: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d37/815/5c8d37815d6a0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d37/815/5c8d37815d6a0.jpg Запорожье Среди боеприпасов, которые хранились в кафе, оказалась противотанковая мина

В Запорожье сотрудники полиции обнаружили в Хортицком районе города тайник с большим количеством боеприпасов, оборудованный прямо на летней площадке одного из кафе.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 16 марта на проспекте Юбилейном специалисты, взрывотехники и сотрудники следственно-оперативной группы изъяли из тайника противотанковую мину, взрыватель, около 1800 патронов к автомату Калашникова, а также бронежилет.

Все изъятое было направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", которая грозит лишением свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области. Также мы писали о том, как в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и СБУ обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

А в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

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Тег оружие, Запорожье, боеприпасы, взрывчатка, тайник

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