В Запорожье 15-летнюю девочку с двойней выписали из больницы: трогательные фото

/ Фото: Facebook

Из областного перинатального центра в Запорожье выписали 15-летнюю девочку, которая родила двойню. Об этом в соцсети сообщила волонтер Злата Некрасова.

"Ну вот и наше счастье! Сегодня мы навестили Андрюшу и Сашеньку, вчера их выписали!", – написала Некрасова.

Реклама

Мальчиков 15-летняя жительница с. Беленькое родила на 32 недели беременности, в ноябре 2019 года, и все это время малыши были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Волонтеры привезли юной маме коляску, кроватку, стульчик для кормления, люльку, подгузники и подарки. На сегодняшний день мама и малыши чувствуют себя хорошо.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Мелитополе 14-летняя беременная, которая пряталась от врачей, родила ребенка. За всю историю Мелитопольского роддома – этого одна из самых молодых мам. При этом самих родителей роженицы, как и отца ребенка, никто не видел. Хотя матери подростка нужно оформить опекунство на новорожденного, поскольку ее дочь несовершеннолетняя. На вопрос, где отец ребенка, девочка ответила: "У нас так все замуж выходят".

Также ранее в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Несмотря на все обещания многочисленных родственников забрать ребенка, юная мама исчезла, а малыш остался в больнице. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама