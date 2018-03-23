В Запорожье боец КОРДа подстрелил копа: стали известны подробности

В Запорожье сотрудник спецподразделения КОРД ранил полицейского во время операции по задержанию взяточников на окраине города.

Как сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции, были получены оперативные данные о том, что два сотрудника патрульной полиции Запорожья систематически берут взятки с водителей.

"25-летний лейтенант полиции и его 40-летний коллега, старший лейтенант полиции, требовали деньги за любые правонарушения, совершенные водителями. Сумма взятки колебалась от 200 гривен до 10 000 гривен, то есть 50% от суммы реального штрафа", – говорится в сообщении.

После того, как систематическое получение взяток было задокументировано, в полиции приняли решение задержать коррупционеров сразу после получения очередной суммы.

"Во время спецоперации 40-летний инспектор патрульной полиции бросился бежать и был задержан в нескольких сотнях метров от трассы. Его 25-летний коллега, который находится в органах полиции всего два года, попытался оказать сопротивление, пытаясь завладеть табельным оружием сотрудника КОРДа", – заявили в Департаменте.

В свою очередь, спецназовец не позволил отобрать у себя оружие, выстрелил и ранил патрульного. После оказания экстренной медицинской помощи, раненый был госпитализирован.

Сейчас состояние патрульного удовлетворительное.Задержанным объявлено подозрение, а суд выберет им меру пресечения.

Напомним, месяцем ранее – в феврале 2018-го КОРД в Запорожье задержал хитрых наркоторговцев, торговавших метадоном.

А в Черкассах спецназ со стрельбой штурмовал квартиру одного из местных жителей. Хозяин взял в заложники свою сожительницу и бил ее, а когда полиция пыталась спасти женщину – угрожал взорвать гранату.

К счастью, тревога оказалась ложной, а его угрозы пустыми словами. Как оказалось, задержанный 33-летний мужчина ранее судим не был, пояснить мотивы своего поступка он не смог.