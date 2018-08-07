В Запорожье четыре человека отравились шаурмой

В Запорожье четыре человека госпитализированы после отравления шаурмой. Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.

"В период со 2 по 4 августа в областную инфекционную больницу госпитализированы четыре человека с диагнозом: острая кишечная инфекция. Все четверо связывают свое заболевание с употреблением шаурмы, которую приобрели в киоске 01.08.2018 в городе Запорожье", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эту информацию направили в Госпродпотребслужбу для принятия необходимых мер.

Напомним, ранее мы писали о том, что число пострадавших в результате отравления шаурмой в Киеве увеличилось до 93 человек.

"Основные случаи фиксировались в таких районах: м. Дарница, "Речной порт" на Почтовой площади в Подольском районе, м. Харьковская, м. Лесная, проспект Оболонский, 20-А", – говорится в сообщении.

Также вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в селе Софиевская Борщаговка - здесь пострадали 18 человек, в том числе двое детей. Заболевание также связывают отравление с употреблением шаурмы. И хотя эпидрасследование еще продолжается, к торговой точке уже есть ряд претензий. К примеру, нарушение температурного режима и срока хранения продуктов.