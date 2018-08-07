В Запорожье пьяный водитель пытался уйти от копов и попал в ДТП

В Запорожье вечером 6 августа пьяный водитель попытался сбежать от полицейских и врезался в забор.

Как стало известно, нетрезвого водителя очевидцы заметили на улице Рубана и вызвали полицейских, передает gazeta.zp.ua.

В свою очередь, патрульные заметили ВАЗ, описанный очевидцами и потребовали от водителя остановился, но тот ускорился и попытался сбежать.







Водитель поехал на большой скорости по Хортицкому шоссе и врезался в забор кафе "Рада". Там же 23-летний водителя и задержали. В его крови обнаружили 1,8 промилле алкоголя.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек.





Пьяных лихачей не пугает, что за вождение в нетрезвом виде взимают до 40 тысяч гривен штрафа, а также лишают прав на срок до 10 лет.