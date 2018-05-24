В Запорожье детям с особыми потребностями выплатят более 400 тыс грн
Пособия собираются выплатить ко Дню защиты детей 1 июня
В Запорожье в рамках Городской комплексной программы социальной защиты населения выплатят единоразовую помощь семьям, в которых воспитывается дети с различными заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.
Размер социальной выплаты составляет 1000 гривен на каждого ребенка. Уже ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, такую помощь получат 163 ребенка с инвалидностью, с диагнозом ДЦП и 207 ребят с инвалидностью, прикованных к кровати.
Также в рамках программы уже третий год подряд управление социальной защиты населения выплачивает единоразовую материальную помощь несовершеннолетним детям, членам семьи погибших в АТО.
В Запорожье такой статус имеют 33 ребенка. К 1 июня они также получат пособия в размере 1000 гривен. Всего из городского бюджета на эти цели выделено более 400 тыс. гривен.
Напомним, в 2017 году украинцы стали платить больше налогов за "лишние" квадратные метры. Увеличение поступлений по налогу на жилье, по данным налоговиков, произошло, в частности, из-за роста минимальной зарплаты.
Налог на недвижимость был введен в начале 2015 года. Им облагаются квартиры площадью более 60 квадратных метров и дома площадью более 120 квадратов. Оплачивать "лишние" квадраты за прошедший нужно до конца августа. Сайт "Сегодня" ранее разбирался, что грозит тем, кто не заплатил налог на недвижимость вовремя.
Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье детям с особыми потребностями выплатят более 400 тыс грн". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"