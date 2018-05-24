В Запорожье детям с особыми потребностями выплатят более 400 тыс грн

В Запорожье в рамках Городской комплексной программы социальной защиты населения выплатят единоразовую помощь семьям, в которых воспитывается дети с различными заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.

Размер социальной выплаты составляет 1000 гривен на каждого ребенка. Уже ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, такую помощь получат 163 ребенка с инвалидностью, с диагнозом ДЦП и 207 ребят с инвалидностью, прикованных к кровати.

Также в рамках программы уже третий год подряд управление социальной защиты населения выплачивает единоразовую материальную помощь несовершеннолетним детям, членам семьи погибших в АТО.

В Запорожье такой статус имеют 33 ребенка. К 1 июня они также получат пособия в размере 1000 гривен. Всего из городского бюджета на эти цели выделено более 400 тыс. гривен.

Напомним, в 2017 году украинцы стали платить больше налогов за "лишние" квадратные метры. Увеличение поступлений по налогу на жилье, по данным налоговиков, произошло, в частности, из-за роста минимальной зарплаты.

Налог на недвижимость был введен в начале 2015 года. Им облагаются квартиры площадью более 60 квадратных метров и дома площадью более 120 квадратов. Оплачивать "лишние" квадраты за прошедший нужно до конца августа. Сайт "Сегодня" ранее разбирался, что грозит тем, кто не заплатил налог на недвижимость вовремя.