В Запорожье из автоматов пытались расстрелять местного бизнесмена

Сегодня, 13:33

Покушение было совершено из кустов

Фото: GunPortal
Фото: GunPortal

В Днепровском районе Запорожья на улице Ватутина неизвестные обстреляли автомобиль Jeely местного бизнесмена. Как оказалось, жертвой покушения стал бизнесмен Игорь Дейнега.

Инцидент произошел вечером 23 мая. Киллер стрелял из автомата в лобовое стекло автомобиля, передает IPnews

В момент покушения в салоне машины также находилась девушка. В результате инцидента никто не пострадал – у киллера заклинило патрон в автомате. Злоумышленник бросил оружие и скрылся с места преступления.

Открыто уголовное производство по факту покушения на убийство. По неофициальной информации, расстрел автомобиля Дейнеги рассматривают как "предупреждение" от конкурентов.

По данным журналистов, бизнесмен имеет напряженные отношения с одной из криминальных группировок Днепра и не так давно на него уже покушались – тогда со множеством ножевых ранений он был доставлен в больницу. В настоящее время ведется следствие.

Напомним, ранее в Харькове возле ресторана "Агдам", где отдыхала компания из около 10 человек, одной из жертв нападения стал кавказец, связанный с торговлей на рынке "Барабашово", а другой – официально безработный. Убитый был гражданином Азербайджана. В свою очередь, мужчина, получивший ранение, приехал из Грузии и уже отбывал наказание за совершение убийства.
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Источник:

"Сегодня"

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