Запорожские супермаркеты проверили ревизоры Госпотребслужбы

Специалисты Госпродпотребслужбы провели рейд по запорожским супермаркетам. В частности, проверки проходили в кулинарных и кондитерских цехах собственного производства.

Как заявил директор Запорожской государственной лаборатории ветеринарной медицины Николай Деревянко, все исследования проходят анонимно, передает "Индустриалка".

"Пробы материала кодируются, производитель не указывается, что исключает возможность фальсификации результатов. Другими словами – наши специалисты не знают, продукцию какого именно супермаркета они проверяют и это исключает человеческий фактор. Результат получается объективный на 100%", – говорится в сообщении.

Также Деревянко отметил, что "на основании наших исследований мы не можем закрыть супермаркет или отдел – только предоставить свои выводы для дальнейших действий Госпродпотребслужбы".

Кроме того, стало известно, что параллельно сотрудники лаборатории проводят исследования продуктов питания, смывов в пищевых блоках оздоровительных учреждений и санаториев области. По результатам проверки санитарные врачи зафиксировали несколько отклонений от норм. Связаны они с тем, что производитель не соблюдает санитарные нормы при производстве и хранении продукции.

Напомним, ранее жительница Днепра в супермаркете купила свиные легкие с гнойной пневмонией. Которое было привезено из фермерского хозяйства, причем специалист ветеринарного контроля не увидел проблемы.

Женщина купила свиные легкие в супермаркете, а дома, когда взялась готовить, заметила, что "легкое поражено, очень сильно, гнойная инфекция, пузырьки, уплотнения, можно подумать что это онкология, что это туберкулез".

Женщина пошла к продавцам – те признали, что продукт некачественный. Деньги за покупку вернули. Однако хозяйка настояла, чтобы мясо забрали на экспертизу.