В Запорожье дороги украсят 3D-рисунками, а дома – гигантскими муралами

Сегодня, 18:01

На одном из домов города появится голубой слон, который представляет себя бабочкой

Фото: пресс-служба мэрии Запорожья
Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

В Запорожье 10 многоэтажных домов будут украшены живописными муралами, а на дорогах города нарисуют несколько 3D-рисунков. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, сейчас гигантского голубого слона рисуют на стене дома №18 по улице Глиссерной.

"Цель проекта City Face – показать, что Запорожье – это не только индустриальный город, здесь есть много художников и мастеров искусства", – говорится в сообщении.

Слон, который уже начал появляться на стене дома, по замыслу художников, представляет себя бабочкой.

Всего в планах авторов идеи – нарисовать около 10 муралов во всех районах города, а также украсить улицы 3-D рисунками на асфальте.

Напомним, в начале мая в Киеве на Севастопольской площади появилось новое граффити от столичного художника Виталия Гидевана. На рисунке изображена птица сизоворонка.

"У каждого из нас есть своя заветная мечта. Иногда для ее достижения нам не хватает маленького ключика (толчка). Мир мечты безграничен как космос, в них мы можем быть кем угодно и иметь все, что пожелаем, важно сильно хотеть и мечты станут реальностью. На рисунке изображена редкая птица сизоворонка, и если вы встретите ее в жизни, вам точно улыбнется удача", – пишет художник.

Также мы сообщали, что Гидеван создал работу, посвященную проблемам экологии. На стене старой бойлерной недалеко от Дарницкого вокзала он изобразил яркую и немного грустную рысь и синих птиц на фоне голубого леса.
Запорожье, художник, мурал

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"Сегодня"

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