В центре Запорожья едва не сгорели десятки автомобилей

В центре Запорожья на территории гаражного кооператива произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, вызов поступил 2 августа в 12:22.

По словам заявителей, возгорание произошло в гаражном кооперативе "Титан" по улице Антенной в Вознесеновском районе – огонь охватил в одном из помещений гаража.

Более часа спасатели боролись с огнем и к 13:45 пожар полностью ликвидировали. После провели разбор и пролив конструкций для предотвращения повторного возгорания. Вероятной причиной инцидента могло стать нарушение правил эксплуатации электропроводки.





Напомним, ранее в центре Харькова на улице Университетской 2 августа вспыхнул пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии.

На то, чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось 16 часов – работали 23 единицы техники и 116 пожарных. Также в сети было опубликовано видео этого пожара, снятое с высоты птичьего полета.

Ранее мы писали о пожаре в помещении общежития в Шевченковском районе Запорожья. Как оказалось, на третьем этаже общежития вспыхнул мусор.