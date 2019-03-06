В Запорожье двое чиновников попались на получении взяток
Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества
В Запорожье на получении взятки попались двое местных чиновников – они были задержаны полицейскими в момент получения очередных "траншей" неправомерной выгоды. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, копы получили информацию о том, что городской чиновник при посредничестве другого должностного лица вымогает взятки у жителей города. 5 марта были зафиксированы три факта получения денег вымогателями.
По данным следствия, чиновники требовали от граждан деньги за проведение операций по регистрации, а также за выдачу удостоверений. Всего они получили взятки на общую сумму более 20 тысяч гривен.
По факту происшествия открыто уголовное производство. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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