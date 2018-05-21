В Запорожье хакеры взломали сайт областного совета

Сегодня, 23:05

Мошенники предлагали кредитные услуги на фальшивом ресурсе

Фото: buhbiz.com.ua
Фото: buhbiz.com.ua

Официальный сайт Запорожского областного совета подвергся атаке хакеров – компьютерные мошенники создали точную копию онлайн-страницы облсовета, наполнив его рекламой банковских продуктов, а остальные ссылки, разделы и публикации были сделаны неактивными.

При этом на сайте указано, что "данный ресурс функционировал как сайт облсовета до 2017 года, сейчас же официальным сайтом Запорожского облсовета является zor.gov.ua. Сайт rada.zp.ua был восстановлен, чтобы сохранить важную информацию для запорожцев", – сообщает "Голос Запорожья".

Между тем, в сети предположили, что неизвестные выкупили доменное имя сайта Запорожского областного совета, однако, по информации, озвученной главой Запорожского областного совета Григорием Самардаком, с 18 по 20 мая официальный сайт Запорожского облсовета подвергся хакерской атаке.

Скорее всего, в результате хакерской атаки злоумышленники и скопировали сайт, который распространяет рекламу. В настоящее время специалисты пытаются восстановить нормальную работу сайта, часть последствий атаки уже устранили, информация и архивы сайта восстановлены.

Как сообщалось, во Львове сотрудники киберполиции разоблачили 20-летнего студента, который придумал вирус, предназначенный для похищения данных с браузеров и записи всех нажатий клавиатуры.

Напомним, ранее в  Тернополе сотрудники киберполиции разоблачили госслужащих, которые "обокрали" государство на четверть миллиона гривен.

В Ровно киберполицейские разоблачили 30-летнего мужчину, который через интернет "торговал" конфиденциальными данными граждан.
Запорожье, хакеры, облсовет

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Источник:

Голос Запорожья

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