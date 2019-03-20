В Запорожье хотят закрыть классы, где меньше 27 учеников

Закрытие классов обсуждали на заседании депутатской комиссии в горсовете

В Запорожье могут закрыть классы, где меньше 27 учеников. Фото из открытых источников.

В Запорожье хотят закрыть классы, где меньше 27 учеников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/245/27f/5c924527f40b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/245/27f/5c924527f40b4.jpg 2019-03-20T16:00:57+02:00 Запорожье Закрытие классов обсуждали на заседании депутатской комиссии в горсовете

В Запорожье местные депутаты обсуждают возможность закрытия/приостановки работы школ из-за неполной комплектации классов. Об этом во время заседания депутатской комиссии сообщила начальник департамента образования Запорожского горсовета Юлия Погребняк.

Стало известно, что полностью закрывать школы не будут. Однако администрациям учебных учреждений рекомендуют не открывать 1 и 10 классы, в которых есть менее 27 учеников.

Отметим, что по состоянию на сегодня в Запорожье есть несколько школ, где в следующем учебном году в 10 класс перейдут всего 14 детей. По словам депутатов, школы, которые не наберут полные классы, фактически будут законсервированы.

В ближайшее время депутатская комиссия проверит наполняемость во всех школах города. Вопрос о закрытии классов перенесли на следующее заседание комиссии.

Ранее сообщалось, что более миллиона гривен потратили на строительство туалета в сельской школе в Степанках Черкасской области. Обустраивали четыре сан-узла и канализацию два года. На обустройство сверхсовременных санузлов из областного бюджета потратили почти 1,2 млн гривен.

Также мы писали, что под Харьковом показали страшные фото туалета в одной из школ.

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