В Запорожье из горящей квартиры спасли мужчину

В Запорожье спасатели вытащили из горящей квартиры 33-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Сообщение о пожаре спасателям поступило 16 сентября в 23:00. Как выяснилось, огонь вспыхнул на четвертом этаже в девятиэтажном доме на улице Исторической. В одной из квартир в комнате горели домашние вещи на общей площади 2 квадратных метра. В 23:10 спасателям удалось локализовать пожар, а в 23:15 его полностью ликвидировали.

"Во время тушения пожара, бойцы ГСЧС спасли 33-летнего мужчину. Пожарные вывели его на свежий воздух и передали медикам", - рассказали спасатели.

На данный момент причина пожара устанавливается, а по факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

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