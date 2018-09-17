В Запорожье из горящей квартиры спасли мужчину

Сегодня, 11:54

Огонь вспыхнул на четвертом этаже жилого дома

Фото: svidok.info
Фото: svidok.info

В Запорожье спасатели вытащили из горящей квартиры 33-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Сообщение о пожаре спасателям поступило 16 сентября в 23:00. Как выяснилось, огонь вспыхнул на четвертом этаже в девятиэтажном доме на улице Исторической. В одной из квартир в комнате горели домашние вещи на общей площади 2 квадратных метра. В 23:10 спасателям удалось локализовать пожар, а в 23:15 его полностью ликвидировали.

"Во время тушения пожара, бойцы ГСЧС спасли 33-летнего мужчину. Пожарные вывели его на свежий воздух и передали медикам", - рассказали спасатели.

На данный момент причина пожара устанавливается, а по факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Ранее в селе Победоносное Запорожской области мать вытащила своего взрослого сына из дома, в котором вспыхнул масштабный пожар. Женщина, проснувшись, почувствовала запах дыма и вытащила сына на свежий воздух

Напомним, сегодня, 17 сентября, спасатели Украины отмечают свой профессиональный праздник и в ГСЧС рассказали "Сегодня" рекордных спасениях этого года.
пожар, Запорожье, квартира, спасатели, многоэтажка, мужчина, спасение, спасание, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье из горящей квартиры спасли мужчину". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: пресс-служба ГСЧС

Смертельный пожар в Кривом Роге: погибли ребенок и двое взрослых

Сегодня, 09:54

Медики не сумели спасти жизнь девятилетнего мальчика

Украина

Фото: dsns.gov.ua

День украинского спасателя: как выносят из огня и снимают с льдин

Сегодня, 07:02

Сотрудникам Госслужбы чрезвычайных ситуаций приходится на работе устанавливать необычные рекорды
Загрузка...

Происшествия

http://kyiv.dsns.gov.ua

Пожарные ликвидировали огонь в новостройке Шевченковского района Киева

Вчера, 20:31

Спасатели также уточнили детали происшествия

Происшествия

Фото: dtp.kiev.ua

В Шевченковском районе Киева вспыхнул масштабный пожар

Вчера, 19:24

Огонь охватил 500 квадратных метров крыши пятиэтажки
Загрузка...