День украинского спасателя: как выносят из огня и снимают с льдин

Сегодня спасатели Украины отмечают свой профессиональный праздник. Они часто говорят, что в их профессии — лучший день тот, в который ничего не происходит. Увы, таких почти не бывает. Спасателям приходится ежедневно рисковать жизнью ради других людей. А иногда невольно устанавливать рекорды, спасая за один раз десятки людей. В ГСЧС рассказали "Сегодня" рекордных спасениях этого года.

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Дым и тьма

Пожарный Денис Марченко из Харькова в марте с коллегами за два часа спас из огня 18 человек. Случилось это на Салтовке — в спальном районе Харькова.

"На часах было около 22:00, — вспоминает Мамченко. — Когда прибыли на место, увидели, что с окна третьего этажа вырывается пламя, а люди с верхних этажей кричат о помощи. Хозяйка горящей квартиры при появлении огня открыла входную дверь, пыталась сама гасить пламя, но из-за сквозняка подъезд до девятого этажа оказался задымленным. Причем, настолько сильно, что на расстоянии 20 см ничего не было видно".

По словам пожарного, спасательная операция проходила при помощи нескольких автолестниц — по одной спускали людей, с другой пожарные тушили огонь.

"Тех, кто не мог спуститься по нашей лестницы, мы выводили через задымленные лестничные площадки. А чтобы люди не задохнулись — отдавали им свои кислородные маски — говорит Мамченко.— Среди спасенных было и две девочки. Одной из них я отдал свою маску. Она настолько сильно схватилась своими ручонками за мою шею, что на улице еле удалось их разжать, чтобы передать малышку врачам. Всего я и мой караул вывели из огня 18 человек".

Полностью пожар удалось затушить только через два часа, из-за дыма и темноты.

"Кстати, причиной пожара оказалась... новая проводка! За пять дней до пожара хозяйка квартиры заменила ее полностью, но, видимо, монтаж был сделан непрофессионально", — уточнил Мамченко.

Спустя три месяца после пожара Денис Мамченко по указу президента был награжден губернатором Юлией Светличной медалью "За спасенную жизнь". Нам герой признался, что в работе ему помогает оберег — карманного формата Библия. "Она всегда со мной на пожарах". Даже свою жену Ангелину спасатель Мамченко нашел на работе.

"Она пришла к нам в часть по своим делам", — рассказывает Денис.

Полсотни спасенных

Начальник киевской пожарной части №25 Любомир Бусько говорит, что за последнее время ему запомнился пожар на улице Вышгородской в столице.

"Ребенок поджег балкон, после чего за секунды огонь распространился на крышу пятиэтажки, — говорит Бусько. Из квартиры были спасены двое детей и дедушка, а ребенок, который был на балконе, к сожалению, погиб. Кроме того, был случай в одной из многоэтажек, когда пришлось эвакуировать около 50 человек. К счастью, обошлось без погибших. Причиной было, насколько я помню, старая электропроводка".

Еще одним примером массового спасения людей в ГСЧС называют случай в Днепропетровской области — на одном из водоемов от берега откололась льдина с 50 рыбаками. Спасали их с помощью лестницы, по которой рыбаки выбирались на сушу.

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Достают птиц и принимают жалобы на НЛО

По данным ГСЧС, за последние годы в телефонном режиме к ним обратились сотни граждан, которые жаловались на нашествие НЛО, опасное излучение из соседских квартир, а также просили вытащить из ям провалившихся туда коров и лошадей, снять с деревьев орущих котов и достать из проводов запутавшихся птиц. Впрочем, исключительными у спасателей бывают не только вызовы, но и коллеги. В выходные в Киеве на заслуженную пенсию спасатели вместе с главой МВД проводили служебную таксу Кристиану, которая была единственной в мире собакой такой породы, которую задействовали в спасательных операциях. Например, по поиску людей под завалами.