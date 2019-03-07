В Бердянске начали готовить пляжи к курортному сезону: опубликованы фото

Бердянские коммунальщики убрали водоросли с городского пляжа

В Бердянске начали готовить пляжи к курортному сезону: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/009/210/5c8009210539c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/009/210/5c8009210539c.jpg 2019-03-07T04:16:00+02:00 Запорожье Бердянские коммунальщики убрали водоросли с городского пляжа

В курортном Бердянске Запорожской области работники коммунальных служб провели очистку берега от водорослей и мусора. За день было вывезено около 10 кубометров отходов.

Как стало известно, на прошлой неделе из-за смены ветра на берег первого пляжа в Бердянске выбросило много водорослей. Для очистки берега на место привезли несколько единиц спецтехники, передает "ПроБердянск".

Так, в коммунальном предприятии "Спасательно-водолазная служба" сообщили, что только за 6 марта с прибрежной территории пляжа вывезли несколько грузовиков мусора. Рабочие нагружали его в ковш погрузчика, а после увозили на свалку твердых бытовых отходов.







В ближайшие дни планируется вывезти еще такое же количество мусора. Стоит отметить, что это уже третья с начала года уборка бердянских пляжей.

Ранее мы писали, что 30 черных дельфинов и горбатый кит выбросились на пляжи Австралии. Большинство млекопитающих к моменту прибытия спасателей уже погибли.

Также напомним, что полторы сотни дельфинов совершили массовое самоубийство в Новой Зеландии. В момент обнаружения 75 животных были уже мертвы, а еще 70 пришлось усыпить из-за их состояния.

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