В Запорожье копы спасли от смерти собаку, брошенную умирать на дороге
Полицейские подобрали собаку и на служебной машине отвезли к ветеринарам
В Запорожской области полицейские спасли собаку, умиравшую у обочины дороги. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.
Вчера, 26 февраля, патрульные на запорожской трассе обнаружили собаку, у которой в задней лапе была спица. Полицейские осторожно поместили пса в свою машину и увезли в больницу.
Ветеринары оказали помощь пострадавшему псу и сейчас собака находится в стационаре клиники, ее жизни ничего не угрожает.
Ранее мы сообщали о том, что в Киеве будут судить мужчину, который избил до полусмерти бездомную собаку. Как стало известно, он поймал животное на улице и поместил его в багажное отделение автомобиля.
Позже он несколько раз ударил собаку по голове металлическим предметом, а затем, проехав несколько километров, выбросил ее и скрылся с места происшествия.
Напомним, что в Харькове мужчина на глазах у детей забил до смерти собаку.Кроме того, злоумышленник побил пенсионерку, которая выгуливала пуделя.
Также мужчину из Харьковской области отправили в тюрьму за избиение собаки. Животное получило перелом челюсти, рваную рану морды и лишилось правого глаза.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье копы спасли от смерти собаку, брошенную умирать на дороге". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полицейский остановил движение из-за хромого пса и стал знаменитым
Ролик стал вирусным и собрал несколько десятков тысяч просмотров