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В Запорожье копы спасли от смерти собаку, брошенную умирать на дороге

Сегодня, 13:35

Полицейские подобрали собаку и на служебной машине отвезли к ветеринарам

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Запорожье копы спасли от смерти собаку, брошенную умирать на дороге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg Запорожье Полицейские подобрали собаку и на служебной машине отвезли к ветеринарам

В Запорожской области полицейские спасли собаку, умиравшую у обочины дороги. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Вчера, 26 февраля, патрульные на запорожской трассе обнаружили собаку, у которой в задней лапе была спица. Полицейские осторожно поместили пса в свою машину и увезли в больницу.

Ветеринары оказали помощь пострадавшему псу и сейчас собака находится в стационаре клиники, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве будут судить мужчину, который избил до полусмерти бездомную собаку. Как стало известно, он поймал животное на улице и поместил его в багажное отделение автомобиля.

Позже он несколько раз ударил собаку по голове металлическим предметом, а затем, проехав несколько километров, выбросил ее и скрылся с места происшествия.

Напомним, что в Харькове мужчина на глазах у детей забил до смерти собаку.Кроме того, злоумышленник побил пенсионерку, которая выгуливала пуделя.

Также мужчину из Харьковской области отправили в тюрьму за избиение собаки. Животное получило перелом челюсти, рваную рану морды и лишилось правого глаза.

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Тег собака, Запорожье, животное

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