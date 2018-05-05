В Запорожье копы "вешали" преступления на бездомных и наркоманов – журналист

Обыски в районных отделах полиции Запорожья, которые накануне проводили сотрудники Службы безопасности Украины, связаны с расследованием производства о фальсификации уголовных дел с целью повышения уровня "раскрываемости".

По данным журналиста Якова Носкова, которые он опубликовал на своей странице в Фейсбуке, в общей сложности по этому делу проходят три десятка оперативников и до десяти прокуроров.

"Итак, доблестные запорожские опера в тесной спайке с прокурорами навешивали нераскрытые дела на наркош и бомжей. Задержанных подкармливали наркотой и убеждали взять на себя "висяки", – подчеркнул он.

Также журналист отметил, что копы одного из райотделов "прыгнули выше головы" – "в ходе расследования выяснилось, что один из якобы задержанных, взявший на себя пять эпизодов осенью, уже как два года отбывает наказание в колонии".

Стоит напомнить также, что 3 мая сотрудникам полиции Запорожской области глава Нацполиции Сергей Князев представил нового руководителя - им стал бывший глава полиции Луганской области Сергей Комиссаров.

Также мы писали о том, что 23 апреля сотрудники СБУ провели обыски на предприятии "Мотор Січ" в рамках расследования дела о подготовке диверсии. А перед этим в Киеве сотрудники спецслужбы по подозрению в шпионаже задержали бывшего военнослужащего, работника стратегического предприятия, одной из задач которого было приобретение украинского беспилотника для передачи его в Россию.