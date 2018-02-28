В Запорожье крыша угрожала жизни школьников

В Запорожье сегодня утром в школе сильным ветром оторвало часть кровли на крыше и она могла упасть на головы учеников. Как сообщает ГУ ГСЧС в области, 28 февраля в 10:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о нештатном событии на территории школы № 15.

"Из-за сильных порывов ветра 27 февраля на крыше школы № 15 отвалился большой кусок металлического элемента крыши здания школы. Существовала реальная угроза травмирования детей", – сообщают спасатели.

С помощью подъемника спасатели поднялись на крышу школы и ручным механизированным инструментом демонтировали металлический лист. Сейчас угроза устранена.

Как сообщалось, закрыть половину школ и детских садов города требует пожарная инспекция в Каменском Днепропетровской области. Там проверили все учебные заведения и в каждом нашли нарушения.

Напомним, ранее в сеть попало шокирующее видео из школьной столовой в Днепропетровской области – камера зафиксировала, как работница столовой руками накладывает детям кашу в тарелки.