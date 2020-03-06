В Запорожье люди штурмом "взяли" секонд-хенд: появилось видео

В Запорожье на входе в секонд-хенд люди устроили давку. Видео "штурма" магазина уже появилось в сети.

Все случилось в Александровском районе города. Как выяснилось, люди стали в очередь у магазина еще за несколько часов до открытия. Охрана на входе пыталась контролировать ситуацию, но давки избежать не удалось.

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Подобная ситуация в городе произошла и несколько дней назад. В Шевченковском районе города, возле так называемых Уральских казарм, во время открытия сотни людей брали штурмом продуктовый магазин. Оказалось, что такой ажиотаж был вызван желанием получить подарки – первым ста покупателям обещали бесплатный продуктовый набор.

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Кроме того, ранее в городе Пологи Запорожской области люди устроили драку в супермаркете. Причиной стал дешевый хлеб, за которым посетители стояли в очереди. Посетители толкали друг друга, ссорились и вырывали хлебобулочные изделия из рук персонала.

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