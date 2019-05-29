Суд арестовал мать убитой в Житомирской области девочки

Рассмотрение ходатайства об аресте отца, который нанес ребенку смертельные побои, перенесено на завтра

Королевский районный суд города Житомира сегодня постановил взять под стражу мать, подозреваемую в совершении убийства своей пятилетней дочери.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Житомирской области. Рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей второму подозреваемому – отцу перенесено на 30 мая.

"В ходе досудебного расследования уголовного производства будет дана оценка действий должностных лиц власти и местного самоуправления относительно возложенных на них обязанностей по обеспечению прав пятилетнего ребенка. Досудебное расследование проводит Овручское отделение полиции ГУНП в области", – говорится в сообщении.



Ранее мужчина сознался полиции, что убил и сжег тело ребенка. Полиция уже провела следственный эксперимент, привезла задержанного на место трагедии.

Напомним, 28 мая в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области сообщили об убийстве Даши Макарчук. По информации правоохранителей, 27 мая в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Овручского района родители убили своего пятилетнего ребенка. Погибшая девочка раньше была изъята из своей семьи и некоторое время проживала в приемной семье. Однако в прошлом году решением суда была возвращена биологическим родителям. Сейчас оба родителя задержаны. Начато уголовное производство.

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