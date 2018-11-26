В Запорожье маршрутка насмерть сбила пешехода
Мужчина перебегал дорогу в неосвещенном месте
В Запорожье вечером 25 ноября, недалеко от супермаркета на трассе "Харьков-Симферополь" маршрутка насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неосвещенном месте.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, водитель маршрутного такси 1954 года рождения, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на неосвещенном участке дороги.
В результате ДТП местный житель 1972 года рождения от полученных травм скончался на месте аварии. Полицейские выяснили, что во время происшествия в маршрутном такси находился только водитель.
Напомним, ранее в Запорожье произошло столкновение грузовика и трамвая с пассажирами: водитель фуры попытался "проскочить" перед пассажирским транспортом, но врезался в кабину вагона.
Ранее мы писали о том, как в Чугуевском районе Харьковской области рейсовый автобус насмерть сбил мужчину, который шел по проезжей части автотрассы. От полученных травм 44-летний пешеход умер на месте.
Стоит отметить, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.
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