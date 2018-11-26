В Запорожье маршрутка насмерть сбила пешехода

Вчера, 12:29

Мужчина перебегал дорогу в неосвещенном месте

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Запорожье вечером 25 ноября, недалеко от супермаркета на трассе "Харьков-Симферополь" маршрутка насмерть сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неосвещенном месте.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, водитель маршрутного такси 1954 года рождения, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на неосвещенном участке дороги.

В результате ДТП местный житель 1972 года рождения от полученных травм скончался на месте аварии. Полицейские выяснили, что во время происшествия в маршрутном такси находился только водитель.

Напомним, ранее в Запорожье произошло столкновение грузовика и трамвая с пассажирами: водитель фуры попытался "проскочить" перед пассажирским транспортом, но врезался в кабину вагона.

Ранее мы писали о том, как в Чугуевском районе Харьковской области рейсовый автобус насмерть сбил мужчину, который шел по проезжей части автотрассы. От полученных травм 44-летний пешеход умер на месте. 

Стоит отметить, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.
ДТП, маршрутка, Запорожье, смертельное ДТП

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Источник:

"Сегодня"

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