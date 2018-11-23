В Харьковской области автобус насмерть сбил пьяного пешехода

Вчера, 14:37

Пьяный 44-летний мужчина шел по трассе и попал под автобус

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Чугуевском районе Харьковской области автобус насмерть сбил пьяного мужчину, который шел по проезжей части автотрассы Киев – Харьков – Довжанский.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в селе Каменная Яруга 22 ноября около 17:25: маршрутный автобус под управлением 29-летнего водителя ехал из Харькова в Чугуев, сбил человека, идущего по проезжей части.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Погибшим оказался 44-летний житель Чугуевского района. По данным стражей порядка, на момент аварии пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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Автор:

Таисия Ерохина

Источник:

"Сегодня"

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