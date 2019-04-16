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В Запорожье машина провалилась в яму, "забытую" дорожниками

Сегодня, 13:01

Водитель не заметил яму, оставленную рабочими во время ремонта дороги

В Запорожье автомобиль провалился в яму
В Запорожье автомобиль провалился в яму. Фото: Нацполиция

В Запорожье машина провалилась в яму на дороге, которую оставили дорожные рабочие после реконструкции трассы. Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, инцидент произошел на бульваре Гвардейском.

Выяснилось, что водитель не заметил яму, которую не дорожники не заасфальтировали, а только присыпали щебнем. В результате автомобиль Opel Corsa получил механические повреждения.


Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожской области

Патрульные обследовали участок дороги и задокументировали обстоятельства происшествия. Также копы установили человека, ответственного за проведение работ на данном участке.

Напомним, ранее в Киеве на Демеевской площади на дороге под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму.  


Также мы писали о том, что в центре Киева произошел прорыв трубы и провал асфальта. В результате ЧП обошлось без пострадавших, однако над местом провала "завис" автомобиль Mitsubishi. Также по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

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Тег дорога, Запорожье, Яма, провал

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