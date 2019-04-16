В Запорожье машина провалилась в яму, "забытую" дорожниками
Водитель не заметил яму, оставленную рабочими во время ремонта дороги
В Запорожье машина провалилась в яму на дороге, которую оставили дорожные рабочие после реконструкции трассы. Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, инцидент произошел на бульваре Гвардейском.
Выяснилось, что водитель не заметил яму, которую не дорожники не заасфальтировали, а только присыпали щебнем. В результате автомобиль Opel Corsa получил механические повреждения.
Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожской области
Патрульные обследовали участок дороги и задокументировали обстоятельства происшествия. Также копы установили человека, ответственного за проведение работ на данном участке.
Напомним, ранее в Киеве на Демеевской площади на дороге под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму.
Также мы писали о том, что в центре Киева произошел прорыв трубы и провал асфальта. В результате ЧП обошлось без пострадавших, однако над местом провала "завис" автомобиль Mitsubishi. Также по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.
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