/ Фото: Pixabay

В Запорожье мужчина облил спящую сожительницу кипятком: девушка в реанимации https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BA 2019-08-02T10:53:00+03:00 Запорожье Девушка получила ожоги 20% тела

В Запорожье на днях произошел жуткий случай – молодая девушка попала в реанимацию после того, как сожитель облил ее кипятком. Об этом сообщает местное издание 061.ua.

Инцидент случился рано утром 31 июля. По словам девушки, накануне вечером они с ее возлюбленным пошли в парк, и прогулка закончилась ссорой. А на следующий день мужчина решил отомстить сожительнице и вылить на нее две кастрюли кипятка.

"Спала утром. Мой сожитель подошел ко мне и вылил на меня кипяток. Я встала, побежала в коридор, а он схватил вторую кастрюлю и вылили на меня еще 4 литра кипятка. Пока он относил кастрюлю, я вылезла через окно. На улице попросила прохожего вызвать скорую и полицию. Сидела в кустах и ждала скорую", - рассказала 24-летняя Анастасия Шаповалова.

Девушка получила ожоги 20% тела. В ожогах у женщины рот и ротоглотка. Ведь, как сообщили в эфире одного из украинских телеканалов, мужчина фактически залил кипящую воду в горло Анастасии. Медики говорят, что в будущем женщине понадобится пересадка кожи.

Отметим, что у пары есть двое малолетних детей. Тем утром они находились в соседней комнате. Соседи говорят, что молодые люди часто ссорились и Дмитрий постоянно издевался над женщиной.

Волонтеры, которые помогают девушке, говорят, что у нее на лице практически нет живого места.

"Я зашла к ней в палату, но у меня рука не поднялась сделать фото, ведь это действительно горе и боль, молодая девочка с обваренный лицом", – написала Злата Некрасова в Instagram.

Фото: www.061.ua

В ГУНП в Запорожской области уже открыли уголовное производство. Сам Дмитрий находится в розыске. Ему грозит 5 лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в ожоговом отделении Запорожской городской больницы скончалась Анастасия Ковалева, которая получила 90% ожогов тела после ссоры с молодым человеком. Жених девушки облил ее зажигательной смесью, которую принес с собой на встречу.

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