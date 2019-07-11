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Умерла девушка, которую поджег жених в Запорожье

11 июля, 03:47

Перед этим Ковалева пережила 2 операции

Фото: соцсети
Фото: соцсети.

В Запорожье 10 июля скончалась 22-летняя Анастасия Ковалева, которая получила 90% ожогов тела. Эти ожоги девушке нанес 28-летний жених Виталий Чайковский, который облил ее бензином и поджег.

Перед этим Ковалева пережила 2 операции, сообщает "Акцент". Во время второй операции по пересадке кожи 9 июня сердце девушки остановилось, но медикам удалось запустить его снова.

Последняя операция заключалась в том, что медики чистили кожу Анастасии и наложили временно свиную кожу, чтобы избежать интоксикации организма. Именно во время этой процедуры девушка и пережила остановку сердца. После операции Ковалеву перевели в отдельный бокс, куда не пускали даже родственников.

За жизнь девушки боролись медики ожогового центра Запорожской больницы №5. Травмы были настолько серьезными, что врачи не брались делать никаких прогнозов о здоровье Анастасии.

Мама девушки рассказывала, что на операцию семья потратила более 25 тысяч гривен, а ежедневное пребывание Анастасии в больнице обходилось в 6-7 тысяч гривен.

Несмотря на то, что Ковалева вела здоровый образ жизни, его организм не смог справиться с масштабами полученных ожогов, и 10 июля она умерла.

Напомним, в Винницкой области мужчина поджег сожительницу, женщина в реанимации. Задержанный объяснил, что разозлился на сожительницу во время ссоры.

Ранее мы писали, что в Днепре мужчина облил жену бензином и поджег. Пострадавшая не стала обращаться в полицию, а вызвала врача.

Ранее в Днепропетровской области мужчина после конфликта облил бензином и поджег жену и ее сына. 37-летний хозяин дома, житель села Подгорное Днепропетровской области – рассказывают соседи – вернулся домой пьяный. Жена якобы начала его ругать. Мужчина схватился за канистру с бензином, облил им женщину и поджег. За мать вступился старший сын, но и сам чуть не сгорел заживо. Двух людей, охваченных огнем, увидели соседи. Помогли потушить одежду, вызвали скорую и полицию. У женщины и ее сына ожоги лица, живота, рук и ног. Раны глубокие, говорят медики.

Также мы писали, что в Харьковской области мужчина поджег женщину. В результате инцидента женщину, с ожогами 1-ой и 2-ой степени госпитализировали в хирургическое отделение больницы. Медики оценили состояние его здоровья как средней тяжести.

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Тег смерть, Запорожье, поджег, девушка, жених, ожоги

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