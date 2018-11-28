В Запорожье мужчина угрожал взорвать электростанцию, если ему не включат свет

В Запорожье мужчина пригрозил взорвать электростанции города, если в течение 30 минут ему не включат свет. Злоумышленник был оперативно задержан, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 27 ноября, в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва: поступил звонок с угрозой взорвать все электростанции города, если через полчаса не будет восстановлено электроснабжение по улице Почтовой.

Полицейские за короткое время установили личность звонившего – им оказался 63-летний местный житель. В ходе проверки в съемной квартире горожанина копы обнаружили и изъяли мобильный телефон, с которого и поступил звонок в полицию.

По факту происшествия открыто уголовное производство, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве и Одессе двух злоумышленников, которые сделали заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера.

Также мы писали о том, как в Киеве "заминировали" здание, где решали судьбу вертолетной площадки беглого экс-президента Виктора Януковича.

А перед этим станцию метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве "заминировали" дважды за сутки. Входы и выходы на станцию закрывали, не работал также пересадочный узел.