В Запорожье за разбойное нападение копы задержали харьковчанина

В Запорожье сотрудники полиции задержали жителя Харьковской области, подозреваемого в разбойном нападении на местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как выяснилось, копы получили заявление от местного жителя 1970 года рождения, который сообщил, что 27 ноября неизвестный, угрожая ножом, отобрал у него сумку с ноутбуком, деньгами и документами.

В ходе отработки района патрульные разыскали злоумышленника и передали следственно-оперативной группе коммунарского отделения полиции.

Задержанным оказался ранее судимый житель Харьковской области 1975 года рождения. Открыто уголовное производство по признакам статьи "разбой", которая предусматривает наказание в вид лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее в Харькове полицейские задержали банду профессиональных угонщиков элитных автомобилей. Копы разрабатывали группировку на протяжении полугода и выяснили, что те пользовались электроникой, поддерживали конспирацию и вели слежку за жертвами.

А в Киеве квартирные воры, пытаясь уйти от полицейской погони, совершили наезд на двух копов и протаранили десять припаркованных автомобилей. Ранее члены банды уже находились под следствием за аналогичные преступления, и еще один был неоднократно судим за квартирные кражи.

За серию краж, ограблений и за посягательство на жизнь полицейских им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.