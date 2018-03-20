В Запорожье на огромной скорости перевернулась маршрутка

По словам водителя, он не справился с управлением, поскольку заехал на заснеженный бордюр

В Запорожье перевернулся маршрутный автобус с пассажирами, есть пострадавшие.

Как рассказал инспектор Управления патрульной полиции Запорожья Руслана Доля, в понедельник днем в Днепровском районе Запорожья перевернулся автобус 49-го маршрута с 16 пассажирами.

"ДТП произошло на Днепровском шоссе. Маршрутный автобус перевернулся набок. Из 16 пассажиров, которые находились в салоне, пострадали две женщины. Они госпитализированы", – отметила Доля.

По словам водителя, он не справился с управлением, поскольку заехал на заснеженный бордюр. В то же время как рассказали свидетели происшествия, маршрутка двигалась по скользкой дороге с большой скоростью.

Ведется следствие.

Напомним, в Запорожье утром 19 марта возле школы в Шевченковском районе города сошел с рельсов трамвайный вагон. Как сообщили в патрульной полиции Запорожья, в результате ДТП вагон врезался в ограждение частного дома, а также повредил столб с размещенным предупреждающим знаком "Дети".

Кроме того, в центре Запорожье автобус врезался в маршрутку, стоявшую на остановке.