В Запорожье маршрутка столкнулась с двумя авто

В Запорожье по улице Чумаченко 11 марта маршрутное такси попало в ДТП, столкнувшись с легковушкой ВАЗ и еще одним микроавтобусом.

Об этом сообщили участники группы "Автоканал Запоріжжя. СВ 13 FM".

Авария произошла около 13:00 рядом с пешеходным переходом.

Данные о пострадавших, а также о виновнике ДТП в полиции пока не озвучили.







Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Ранее в Одессе произошло смертельное ДТП: водитель легковушки насмерть сбил двух пешеходов, а после этого врезался бетонный столб.

По данным патрульной полиции Одессы, автомобиль "Toyota Camry" сбил мужчину и женщину, которые пересекали проезжую часть.

Отмечено, что после наезда на пешеходов машина продолжила движение и по инерции въехала в бетонный столб. Из-за удара водителя выкинуло из салона автомобиля: с многочисленными травмами он госпитализирован в больницу.

Также сообщалось, что в Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу.

Тем временем в США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей. В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы. Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге. Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.