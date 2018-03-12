В Запорожье маршрутка столкнулась с двумя авто

Сегодня, 12:38

Авария произошла возле пешеходного перехода

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В Запорожье по улице Чумаченко 11 марта маршрутное такси попало в ДТП, столкнувшись с легковушкой ВАЗ и еще одним микроавтобусом.

Об этом сообщили участники группы "Автоканал Запоріжжя. СВ 13 FM".

Авария произошла около 13:00 рядом с пешеходным переходом.

Данные о пострадавших, а также о виновнике ДТП в полиции пока не озвучили.


Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Ранее в Одессе произошло смертельное ДТП: водитель легковушки насмерть сбил двух пешеходов, а после этого врезался бетонный столб. 

По данным патрульной полиции Одессы, автомобиль "Toyota Camry" сбил мужчину и женщину, которые пересекали проезжую часть.

Отмечено, что после наезда на пешеходов машина продолжила движение и по инерции въехала в бетонный столб. Из-за удара водителя выкинуло из салона автомобиля: с многочисленными травмами он госпитализирован в больницу.

Также сообщалось, что в Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу.

Тем временем в США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей. В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы. Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге. Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.
ДТП, маршрутка, Запорожье

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Источник:

"Сегодня"

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