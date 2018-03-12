В Запорожье маршрутка столкнулась с двумя авто
Авария произошла возле пешеходного перехода
В Запорожье по улице Чумаченко 11 марта маршрутное такси попало в ДТП, столкнувшись с легковушкой ВАЗ и еще одним микроавтобусом.
Об этом сообщили участники группы "Автоканал Запоріжжя. СВ 13 FM".
Авария произошла около 13:00 рядом с пешеходным переходом.
Данные о пострадавших, а также о виновнике ДТП в полиции пока не озвучили.
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Ранее в Одессе произошло смертельное ДТП: водитель легковушки насмерть сбил двух пешеходов, а после этого врезался бетонный столб.
По данным патрульной полиции Одессы, автомобиль "Toyota Camry" сбил мужчину и женщину, которые пересекали проезжую часть.
Отмечено, что после наезда на пешеходов машина продолжила движение и по инерции въехала в бетонный столб. Из-за удара водителя выкинуло из салона автомобиля: с многочисленными травмами он госпитализирован в больницу.
Также сообщалось, что в Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу.
Тем временем в США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей. В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы. Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге. Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.
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