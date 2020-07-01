В Запорожье на взятке поймали влиятельного чиновника: чем "промышлял"

Мужчине уже сообщили о подозрении

В Украине все чаще на взятках задерживают высокопоставленных чиновников. Еще недавно во взяточничестве разоблачили уже бывшего главу Кировоградской ОГА, а теперь коррупционера нашли и в Запорожской областной госадминистрации.

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Как рассказали в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, на взятке "погорел" начальник управления ОГА. Выяснилось, что он наладил коррупционный механизм решения вопросов, которые входили в его обязанности.

В частности, он требовал 15,5 тысяч гривен за возобновление действия ранее отмененного акта обследования приемных пунктов специализированного металлургического перерабатывающего предприятия.

Мужчине уже сообщили о подозрении. Теперь ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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Кроме того, не так давно в Киеве на взятке в 10 тысяч долларов поймали члена Общественного совета при КГГА.

Также ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Его подозревают в нанесении ущерба бюджету Украины на 30,5 миллиона гривен.

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