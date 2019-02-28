В Запорожье "охотник за металлом" проник на завод

20-летний грабитель пытался вынести имущество из арматурного цеха

Фото: Нацполиция

В Запорожье "охотник за металлом" проник на завод //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/882/998/5c4882998a651.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/882/998/5c4882998a651.png 2019-02-28T13:23:59+02:00 Запорожье 20-летний грабитель пытался вынести имущество из арматурного цеха

В Запорожье задержали злоумышленника, который пытался ограбить частное предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 26 февраля в полицию обратился представитель частного предприятия с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что неизвестный пытался похитить имущество с территории арматурного цеха.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника – им оказался 20-летний местный житель, у которого изъяли алюминиевый охладитель от генератора и фрагмент двигателя с медной обмоткой.

По фактам кражи и покушения на преступление открыты уголовные производства. Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали, что в Одесской области "охотник за металлом" едва не оставил без воды целый райцентр, пытаясь украсть водопроводную трубу возле города Рени. Для этой цели мужчина по ночам копал траншею, чтобы вырезать часть трубы и сдать ее в соответствующий пункт приема.

А в Херсонской области с "охотником за металлом" произошла трагедия – 23-летний мужчина подорвался на старом снаряде, который пытался распилить во дворе своего дома. Полицейские выяснили, что мужчина нашел несколько снарядов калибра 152 мм, которые собирался разобрать на металлолом.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области разоблачили "охотника за металлом", который годами сдавал на металлолом трубы орошения, которые он выкапывал с полей.

Общая сумма убытков, по предварительным подсчетам, составила около трех миллионов гривен. Организатору группы грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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