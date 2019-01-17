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В Запорожье от гриппа умер младенец

Сегодня, 02:21

Ребенку было полтора месяца

Фото: Pixabay
В Запорожье от гриппа умер младенец https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/fc9/f22/5c3fc9f221a47.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/fc9/f22/5c3fc9f221a47.jpg Запорожье Ребенку было полтора месяца

За последние сутки в Запорожье и Житомиреот гриппа погибли двое людей.  

Об этом в эфире на "Громадському" заявила врач-эпидемиолог, заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Артемчук.

"Сегодня вечером мы получили данные о смерти младенца в Запорожье, ребенку было полтора месяца. Подтверждено лабораторно — грипп. Также мужчина из Житомира преклонного возраста. Эти данные мы еще не включили в наш реестр, пока мы говорим о 19 летальных случаев", — подчеркнула Артемчук.

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По данным Министерства здравоохранения Украины, с начала эпидемического сезона, то есть с октября, зарегистрированы 19 летальных случаев. Сейчас в Украине нет эпидемии гриппа.

В то же время с тем эпидемические пороги превышены в четырех областях: Черниговской, Житомирской, Сумской и Одесской. Эпидемиологи ожидают, что заболеваемость будет расти и достигнет пика в конце января – начале февраля. Это будет сезонный подъем заболеваемости.

Напомним, ранее мы сообщали о смерти от осложнений гриппа 16-летней девушки в Ровенской области – у жительницы Острожского района был подтвержден вирус гриппа группы А (H3N2). При этом ребенок не был вакцинирован от этой болезни.

Также стоит напомнить о рекомендациях врача-педиатра о том, как уберечь ребенка от гриппа и ОРВИ. Кроме того, специалист рассказал о мифах в борьбе с гриппом и ОРВИ. Так, соль в нос и чай от простуды не помогают заболевшим.

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