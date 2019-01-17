В Запорожье от гриппа умер младенец
Ребенку было полтора месяца
За последние сутки в Запорожье и Житомиреот гриппа погибли двое людей.
Об этом в эфире на "Громадському" заявила врач-эпидемиолог, заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Артемчук.
"Сегодня вечером мы получили данные о смерти младенца в Запорожье, ребенку было полтора месяца. Подтверждено лабораторно — грипп. Также мужчина из Житомира преклонного возраста. Эти данные мы еще не включили в наш реестр, пока мы говорим о 19 летальных случаев", — подчеркнула Артемчук.
По данным Министерства здравоохранения Украины, с начала эпидемического сезона, то есть с октября, зарегистрированы 19 летальных случаев. Сейчас в Украине нет эпидемии гриппа.
В то же время с тем эпидемические пороги превышены в четырех областях: Черниговской, Житомирской, Сумской и Одесской. Эпидемиологи ожидают, что заболеваемость будет расти и достигнет пика в конце января – начале февраля. Это будет сезонный подъем заболеваемости.
Напомним, ранее мы сообщали о смерти от осложнений гриппа 16-летней девушки в Ровенской области – у жительницы Острожского района был подтвержден вирус гриппа группы А (H3N2). При этом ребенок не был вакцинирован от этой болезни.
Также стоит напомнить о рекомендациях врача-педиатра о том, как уберечь ребенка от гриппа и ОРВИ. Кроме того, специалист рассказал о мифах в борьбе с гриппом и ОРВИ. Так, соль в нос и чай от простуды не помогают заболевшим.
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