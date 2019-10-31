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В Запорожье отопительный сезон начался с дождя в подъезде

31 октября, 17:57

Из-за прорвавшей трубы на головы горожан полился кипяток

В Запорожье для некоторых жителей города отопительный сезон начался с дождя в помещении. Из прорвавшей трубы лился кипяток, а подъезд напоминал сауну: из-за многотысячных долгов дома месяцами ожидают ремонта и замены коммуникаций.

Напомним, ранее в Ровенской области трое коммунальщиков отравились опасными испарениями. Одного из них спасти не удалось. Известно, что медики сообщили в полицию о том, что в селе Заря бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть местного жителя, еще двух – госпитализировали.

"Трое работников местного коммунального предприятия проводили текущие работы в канализационном коллекторе. В результате отравления опасными испарениями жизнь 37-летнего мужчины спасти не удалось, а 32-х и 57-летнего жителей Зари госпитализировали в больницу", – сообщили в полиции.

Ранее в Киеве при загадочных обстоятельствах отравились люди – один человек погиб, трое в больнице. Причина – редкий элемент тяжелый металл таллий. Двое пострадавших от него работали в такси.

Кроме этого, в результате утечки хлора в одном из открытых общественных бассейнов города Гамильтон вблизи Торонто пострадали 14 детей. Когда запах хлора появился в воздухе, вблизи воды находилось около 40 человек, которые были срочно эвакуированы.

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ЖКХ Запорожье отопительный сезон прорыв трубы

Источник: Сегодня

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