В Запорожье парень поджег 22-летнюю девушку: врачи дали ей сутки на выживание (видео 18+)

Потерпевшую госпитализировали, у нее диагностировали 90 процентов ожогов тела

Фото: соцсети.

В Запорожье парень после ссоры облил свою девушку бензином и поджег ее. Инцидент произошел вечером, 2 июля, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"2 июля, около 21:05, в Хортицкое отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что с диагнозом 90% ожогов туловища, конечностей и головы в больницу доставлена ​​женщина 1997 года рождения. На месте происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина 1990 года рождения во время внезапной ссоры облил потерпевшую горючим веществом и поджег ее", – сказано в сообщении.

По предварительной информации, во дворе одного из домов между сожителями произошла ссора на почве ревности, после которой парень облил свою девушку бензином и поджег. Одежда 22-летней женщины быстро загорелась, и она звала на помощь. На место происшествия сбежались соседи, которые вызвали скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали, у нее диагностировали 90% ожогов тела. Она в крайне тяжелом состоянии.

При этом прохожие снимали на видео, как мужчина поджигал девушку, особо ему не препятствуя.

ОСТОРОЖНО! ВИДЕО 18+

В Запорожье мужчина поджег девушку

Видео: its_zp

Отмечается, что сам поджигатель получил незначительные травмы и в госпитализации не нуждался.

Мужчину задержали и направили в изолятор временного содержания. Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.4 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как выяснил OBOZREVATEL, девушку зовут Анастасия Ковалева, ей всего 22 года, а поджигателя – Виктор Чайка, ему 28, он из Донецкой области.

"Насте врачи дали сутки на выживание", – заявила изданию мама пострадавшей.

Как рассказали знакомые пары, они встречались примерно год. Виктор нигде не работал. И часто ревновал Настю.

"Хотя никто не ожидал, что может до такого дойти", – отметила одна из подруг.

Настя со своим парнем Виталием Чайковским

Судя по Instagram девушки, она казалась счастливой с этим парнем. Писала, что он ее самый любимый и родной человек. И часто публиковала фотографии с возлюбленным и фото его подарков

Сейчас Насте требуется много крови для переливания. Всех, кто может помочь, ждут в 5 городской больнице на ул. Победы, 80 в Запорожье. Также ей нужны медикаменты.

Напомним, в Винницкой области мужчина поджег сожительницу, женщина в реанимации. Задержанный объяснил, что разозлился на сожительницу во время ссоры.

Ранее мы писали, что в Днепре мужчина облил жену бензином и поджег. Пострадавшая не стала обращаться в полицию, а вызвала врача.

Ранее в Днепропетровской области мужчина после конфликта облил бензином и поджег жену и ее сына. 37-летний хозяин дома, житель села Подгорное Днепропетровской области – рассказывают соседи – вернулся домой пьяный. Жена якобы начала его ругать. Мужчина схватился за канистру с бензином, облил им женщину и поджег. За мать вступился старший сын, но и сам чуть не сгорел заживо. Двух людей, охваченных огнем, увидели соседи. Помогли потушить одежду, вызвали скорую и полицию. У женщины и ее сына ожоги лица, живота, рук и ног. Раны глубокие, говорят медики.

Также мы писали, что в Харьковской области мужчина поджег женщину. В результате инцидента женщину, с ожогами 1-ой и 2-ой степени госпитализировали в хирургическое отделение больницы. Медики оценили состояние его здоровья как средней тяжести.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье парень поджег 22-летнюю девушку: врачи дали ей сутки на выживание (видео 18+)". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"