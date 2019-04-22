В Винницкой области мужчина поджег сожительницу: женщина в реанимации

Задержанный объяснил, что разозлился на сожительницу во время ссоры

фото: Нацполиция.

В Винницкой области мужчина во время ссоры поджег свою сожительницу. Происшествие случилось в Жмеринском районе вчера, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

По словам задержанного, между ним и сожительницей внезапно возникла ссора. Разозлившись, он облил женщину бензином и поджег. 50-летнюю пострадавшую госпитализировали с термическими ожогами тела и дыхательных путей. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Как рассказал начальник жмеринской полиции Валерий Домбровский, работники полиции, которые выехали на вызов, на месте происшествия задержали 52-летнего правонарушителя. Он находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении ведомства.

Задержанному уже объявлено о подозрении в совершении покушения на убийство. За преступление злоумышленнику грозит до 15 лет заключения. На данный момент мужчина находится под стражей.

Напомним, недавно полиция Республики Корея задержала в городе Чинджу на юго-востоке страны мужчину, который убил пять и ранил еще 13 человек. Это произошло ранним утром, когда 42-летний мужчина устроил пожар в многоквартирном доме. Когда сработала пожарная тревога, он напал с ножом на эвакуирующихся людей.

Напомним,в Полтаве полиция задержала 36-летнего мужчину, которого подозревают в массовом поджоге автомобилей. Свой поступок он объяснил желанием развлечься.

На розыски подозреваемого у полиции ушло два месяца. Оказалось, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности и сейчас его проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

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