В Запорожье почтили память героев Небесной сотни: опубликованы фото
На площади Героев собрались сотни военнослужащих, горожан и чиновников
В Запорожье состоялся митинг, приуроченный ко Дню памяти героев Небесной Сотни. Об сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации.
На площади Героев у здания ОГА 20 февраля собрались сотни военнослужащих, представители областной и городской властей, священнослужители и горожане.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, а представители религиозных конфессий отслужили молебен. Затем состоялось традиционное возложение цветов.
Как сообщалось, 19 февраля президент Петр Порошенко и президент Евросовета Дональд Туск почтили память Героев Небесной Сотни. Высокопоставленный европейский чиновник третий день находится в Украине, а сегодня посетит Львов, где примет участие в церемонии вручения ему звания Honoris Causa от Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Также мы писали, что в Вашингтоне памятная церемония по погибшим Героям Небесной сотни прошла недалеко от Капитолия у Мемориала жертвам Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине. Мероприятие было организовано посольством Украины в США совместно с United Help Ukraine, US Ukrainian Activists, Ukrainian National Information Service (UNIS), украинской общиной при участии представителей International Committee for Crimea.
Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье почтили память героев Небесной сотни: опубликованы фото". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В память о Небесной Сотне: во Львове открыли выставку детских рисунков
В стенах львовской ратуши представлена живопись воспитанников художественных школ и кружков Львова