В Запорожье полицейские пришли в школы и объяснили опасность буллинга
Копы провели лекции, чтобы не допустить жестокого обращения с детьми
В Запорожье полицейские провели в одной из школ города профилактические занятия по противодействию буллингу. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Так, 18 февраля работники ювенальной превенции посетили школу №60 в Шевченковском районе города и провели для учеников тренинговое занятие на тему "Стоп-буллинг".
Во время мероприятия полицейские рассказали детям, что такое буллинг и дали практические советы о том, как противодействовать физическому и психологическому насилию со стороны одноклассников.
Напомним, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За соответствующий законопроект проголосовало 228 народных депутатов.
В то же время напомним, что эксперты сомневаются, что штрафы за буллинг помогут исправить ситуацию. В мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.
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