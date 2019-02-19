В Запорожье полицейские пришли в школы и объяснили опасность буллинга

Копы провели лекции, чтобы не допустить жестокого обращения с детьми

В Запорожье копы провели лекции в школе. Фото: Нацполиция

В Запорожье полицейские пришли в школы и объяснили опасность буллинга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c2f/84c/5c6c2f84c70e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c2f/84c/5c6c2f84c70e8.jpg 2019-02-19T18:42:26+02:00 Запорожье Копы провели лекции, чтобы не допустить жестокого обращения с детьми

В Запорожье полицейские провели в одной из школ города профилактические занятия по противодействию буллингу. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Так, 18 февраля работники ювенальной превенции посетили школу №60 в Шевченковском районе города и провели для учеников тренинговое занятие на тему "Стоп-буллинг".

Во время мероприятия полицейские рассказали детям, что такое буллинг и дали практические советы о том, как противодействовать физическому и психологическому насилию со стороны одноклассников.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За соответствующий законопроект проголосовало 228 народных депутатов.

В то же время напомним, что эксперты сомневаются, что штрафы за буллинг помогут исправить ситуацию. В мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.

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